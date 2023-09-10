رياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة شمالاً... اليكم حال الطقس غدًا

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم أحياناً، مع رياح ناشطة خاصة شمال البلاد، وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية، مع تساقط امطار متفرقة، بخاصة في المناطق الشمالية واحتمال حدوث برق ورعد مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات".

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