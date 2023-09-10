مساعي ترطيب الأجواء لم تُفلح

لم تُفلح المساعي في ترطيب الأجواء بين وزير سيادي ومدير عام في موقع حساس، على خلفية تضارب الصلاحيات، وتدخُّل الأول في تفاصيل إدارة الثاني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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