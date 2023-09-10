تباطؤ الحركة بين حليفين لدودين

تباطأت الحركة في لجان المفاوضات بين حليفين لدودين إثر ظهور تباعد حول المطالب ــ الشروط التي يتمسك بها أحد الطرفين، ولا تلقى حماساً لدى الطرف الآخر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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