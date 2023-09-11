جامعة بيروت العربية خرّجت دفعتها العاشرة في طرابلس

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احتفلت "جامعة بيروت العربية" بإطلاق الدفعة العاشرة من طلاب كليات فرع طرابلس وبلغ عددهم 234 خريجاً من مرحلة الليسانس و24 من مرحلة الدراسات العليا، توزعوا على كليات إدارة الأعمال، العمارة- التصميم والبيئة العمرانية، الهندسة، العلوم والعلوم الصحية.وحضر الحفل قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلاً بالعميد ايلي البيسري، مفتي طرابلس الشيخ محمد طارق إمام، رئيس الجامعة البروفيسور وائل نبيل عبد السلام، رئيس مجلس الأمناء الدكتور عمار حوري، وفاعليات تربوية وسياسية ونقابية وبلدية وروحية واجتماعية.وقدمت الاحتفال نالا مكوك، وألقت كلمة المتخرجين ماريا الحسيني .وختاما وزعت الشهادات الجامعية على الخريجين والمتفوقين.