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لبنان

باسيل يتوعّد: اللي بيزيح او بينحرف عن الخط لن يسلم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-09-2023 | 01:15
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يتحضر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لاقامة حفل مركزي لـ" التيار" في السابع عشر من ايلول على مسرح "المركز العالمي للحوار - لقاء" التابع لبطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة.
وبحسب المعلومات فانه سيدعى الى هذا اللقاء "المجلس الوطني" في "التيار"، الذي يضم منسقي المناطق والمقررين والقياديين الأساسيين المركزيين، بالإضافة الى الوزراء والنواب في "التكتل" .
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ووفق المعلومات "لن يكون هناك جديد في مواقف رئيس "التيار" في بداية الولاية الجديدة بل سيتطرق الى مسألة يعتبرها جوهرية وهي إدارية ومناقبية ، وسيتوجه الى من يعنيه الأمر أن كل من يزيح او ينحرف عن خط "التيار" لن يسلم هذه المرة ، وستكون هناك قرارات فصل في هذه الولاية لمن لا ينسجم مع توجهات "التيار" من  دون اي تردد كما كان يحصل في السابق".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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