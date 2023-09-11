29
o
بيروت
31
o
طرابلس
32
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
31
o
بشري
29
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" على خط الوساطة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-09-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالرغم من أن المعارك في مخيم عين الحلوة بدأت منذ يوم امس تأخذ طابعاً غير مسبوق لجهة توسع وتعدد محاور الإشتباك، ما يوحي بأن التهدئة باتت صعبة للغاية، إلا أن الوساطات لوقف إطلاق النار لم تتوقف.
وبحسب مصادر مطلعة" فإن "حزب الله" يلعب دورا كبيراً، اذ يقود إتصالات تشمل قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان والخارج في محاولة لوضع حد نهائي للمعركة الحاصلة، كما انه يقوم بجهود لمنع توسع الاشتباكات نحو مخيمات اخرى".
Advertisement
وتقول المصادر " ان "حزب الله" يتواصل مع "عصبة الانصار" التي تتواصل بدورها مع الجماعات الاسلامية التي تقاتل "حركة فتح"، اذ لا تواصل مباشرا بين الحرب َهذه الجماعات".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)
Lebanon 24
ماريا فارس تطل بالابيض قبل أن تزف لعريسها ويليام نون.. ورسالة مؤثرة الى شقيقتها سحر (فيديو)
07:21 | 2023-09-10
10/09/2023 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
12:35 | 2023-09-10
10/09/2023 12:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تحتفل بميلاد زوجها المصري.. من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تحتفل بميلاد زوجها المصري.. من هو؟ (صورة)
06:20 | 2023-09-10
10/09/2023 06:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم "عين الحلوة" يغلي.. الاشتباكات عنيفة وهذه آخر التطوّرات (فيديو وصور)
Lebanon 24
مخيم "عين الحلوة" يغلي.. الاشتباكات عنيفة وهذه آخر التطوّرات (فيديو وصور)
07:59 | 2023-09-10
10/09/2023 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لأحد ابرز المطلوبين في عين الحلوة هيثم الشعبي.. هذا ما تضمنه
Lebanon 24
تسجيل صوتي لأحد ابرز المطلوبين في عين الحلوة هيثم الشعبي.. هذا ما تضمنه
10:37 | 2023-09-10
10/09/2023 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-09-11
وباء لا ينتهي.. شباب تحت سطوة "البداية المبكرة"
03:25 | 2023-09-11
سرقوا منزلاً في مجدليا.. وشعبة المعلومات كانت بالمرصاد
03:00 | 2023-09-11
معلوماتٌ أمنيّة من قلبِ معارك عين الحلوة.. من يضغط على مَن؟
02:26 | 2023-09-11
توقّف خدمات "أوجيرو" في بئر حسن
02:15 | 2023-09-11
رغم التحذير... فاتورة الإنترنت ارتفعت وبالدولار
02:14 | 2023-09-11
مروج مخدرات في قبضة الأمن.. ماذا في التفاصيل؟
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
11/09/2023 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
11/09/2023 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
11/09/2023 10:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24