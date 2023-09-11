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لبنان

"حزب الله" على خط الوساطة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-09-2023 | 01:45
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بالرغم من أن المعارك في مخيم عين الحلوة بدأت منذ يوم امس تأخذ طابعاً غير مسبوق لجهة توسع وتعدد محاور الإشتباك، ما يوحي بأن التهدئة باتت صعبة للغاية، إلا أن الوساطات لوقف إطلاق النار لم تتوقف.
وبحسب مصادر مطلعة"  فإن "حزب الله" يلعب دورا كبيراً، اذ يقود إتصالات تشمل قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان والخارج في محاولة لوضع حد نهائي للمعركة الحاصلة، كما انه يقوم بجهود لمنع توسع الاشتباكات نحو مخيمات اخرى".
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وتقول المصادر " ان "حزب الله" يتواصل مع "عصبة الانصار" التي تتواصل بدورها مع الجماعات الاسلامية التي تقاتل "حركة فتح"، اذ لا تواصل مباشرا بين الحرب َهذه الجماعات".

المصدر: لبنان 24

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