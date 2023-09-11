رغم التحذير... فاتورة الإنترنت ارتفعت وبالدولار

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رغم التحذير الذي وجّهه وزير الإتّصالات جوني القرم لموزعي خدمة الإنترنت غير المرّخصين، من رفع الأسعار إبتداءً من شهر أيلول، والتشديد على تحصيل الإشتراك بالليرة اللبنانيّة حصراً، اشتكى عددٌ كبيرٌ من المواطنين بأنّهم سدّدوا الفاتورة هذا الشهر بـ25 دولاراً، بعدما كانت التسعيرة في الشهر الماضي 10 دولارات.وتجدر الإشارة إلى أنّ الفرق كبير بين سعر إنترنت "أوجيرو" والموزعين غير الشرعيين، فالحدّ الأدنى الذي أشارت إليه وزارة الإتّصالات هو 420 ألف ليرة، وهذه الكلفة أقلّ بكثير من الأسعار التي تتراوح بالدولار لدى أصحاب مكاتب الإنترنت.