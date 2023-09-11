Advertisement

لبنان

مروج مخدرات في قبضة الأمن.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
11-09-2023 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1106240-638300210286550794.jpg
Doc-P-1106240-638300210286550794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أوقفت دوريّة من أمن الدولة - مديريّة جبل لبنان، المدعوّ (ك. ع.)، وعثرت بحوزته على كمّيّة كبيرة من المخدّرات، وبعد التحقيق معه، اعترف بترويجه المخدّرات في مختلف مناطق جبل لبنان. بعد أخذ إشارة القضاء، تمّت مصادرة هاتفه والمخدّرات التي بحوزته، وأُحيل على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2023-09-11
03:35 | 2023-09-11
04:30 | 2023-09-11
05:19 | 2023-09-11
05:17 | 2023-09-11
05:15 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24