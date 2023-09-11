مروج مخدرات في قبضة الأمن.. ماذا في التفاصيل؟

أوقفت دوريّة من أمن الدولة - مديريّة جبل لبنان، المدعوّ (ك. ع.)، وعثرت بحوزته على كمّيّة كبيرة من المخدّرات، وبعد التحقيق معه، اعترف بترويجه المخدّرات في مختلف مناطق جبل لبنان. بعد أخذ إشارة القضاء، تمّت مصادرة هاتفه والمخدّرات التي بحوزته، وأُحيل على الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.

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