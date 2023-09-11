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لبنان

توقّف خدمات "أوجيرو" في بئر حسن

Lebanon 24
11-09-2023 | 02:26
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أعلنت "أوجيرو" على منصة "اكس" أن "عطلا طرأ في سنترال بئر حسن بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.
 
تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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