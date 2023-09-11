جريح في حادث سير في طرابلس.. وهذه التفاصيل

‎أدى حادث سير بين سيارتين على طريق الملعب الاولمبي في طرابلس الى اصابة الجندي في الجيش "خ.ط" بجروح نقل على أثرها الى مستشفى المظلوم للمعالجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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