Advertisement

لبنان

جريح في حادث سير في طرابلس.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
11-09-2023 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1106248-638300219738192395.jpeg
Doc-P-1106248-638300219738192395.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
‎أدى حادث سير بين سيارتين على طريق الملعب الاولمبي في طرابلس الى اصابة الجندي في الجيش "خ.ط" بجروح نقل على أثرها الى مستشفى المظلوم للمعالجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير يودي بحياة شابين في طرابلس.. هذا ما جرى فجراً
lebanon 24
11/09/2023 12:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح في حادث سير في طرابلس.. اليكم ما جرى
lebanon 24
11/09/2023 12:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لحفظ الامن... هذا ما يقوم به الجيش في طرابلس
lebanon 24
11/09/2023 12:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة بيروت العربية خرّجت دفعتها العاشرة في طرابلس
lebanon 24
11/09/2023 12:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2023-09-11
03:35 | 2023-09-11
04:30 | 2023-09-11
05:19 | 2023-09-11
05:17 | 2023-09-11
05:15 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24