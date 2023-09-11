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لبنان
جريح في حادث سير في طرابلس.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
11-09-2023
|
01:47
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أدى حادث سير بين سيارتين على طريق الملعب الاولمبي في طرابلس الى اصابة الجندي في الجيش "خ.ط" بجروح نقل على أثرها الى مستشفى المظلوم للمعالجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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حادث سير
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