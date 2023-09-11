سرقوا منزلاً في مجدليا.. وشعبة المعلومات كانت بالمرصاد

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وبتاريخ 23-8-2023، ادّعى أحد المواطنين ضد مجهولين بجرم الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزله الكائن في محلة مجدليا - زغرتا وسرقوا من داخله مبلغ مالي قدره حوالى /90/ ألف دولار أميركي و/200/ مليون ليرة لبنانية، وكمية من المجوهرات وفرّوا إلى جهة مجهولة.على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطين بعملية السرقة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الفاعلَين، وهما:م. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۳، سوري)ح. ع. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)بتاريخي 30 و31- 08- 2023، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة التبانة.بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتنفيذ عملية السرقة بالاشتراك مع (ع. خ. من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) وأنه تقاسم المبلغ المسروق مع الأخير و(ح. ع.) الذي كان على علم بتنفيذ العملية، وأضاف أنه صرف قسمًا من حصته وقام بشراء سيارة نوع "هوندا crv" وهاتفين خليويّين، وخاتم من الذهب، وقام بتخبئة المبلغ المتبقي في منزل ذويه. كما أفاد الثاني أنه على علم بعملية السرقة وأن حصته منها /4000/ دولار أميركي، وخمسة ملايين ليرة لبنانية، وأنه قام بصرف قسم منها والقسم الآخر خبأه في منزله.تم توقيف (ع. خ.) وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنه شارك في عملية السرقة وصرف قسمًا من المال وقام بتخبئة القسم الآخر في متجره. أما المجوهرات قام برميها في مجرى النهر كونه اعتبر أنها مزيّفة.بتفتيش منازل المذكورين ومتجر الثالث، تم ضبط مبلغ /25,700/ دولار أميركي، خاتم من الذهب وهاتفين خليويين.تم تسليم المضبوطات إلى المدعي، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.