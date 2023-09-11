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لبنان

ميقاتي يجتمع مع قائد الجيش في السرايا

Lebanon 24
11-09-2023 | 04:12
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يجتمعُ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش جوزاف عون في السرايا قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لملف النازحين السوريين.
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