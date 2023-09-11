لحفظ الامن... هذا ما يقوم به الجيش في طرابلس

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن وحدات من الجيش تقيم منذ الصباح حواجز ثابتة ومتنقلة في جميع أرجاء مدينة طرابلس، حيث يجري تفتيش السيارات والتدقيق بالهويات.كما تشهد منطقة التبانة حواجز على جميع مداخلها ومخارجها.وتأتي هذه الاجراءات من ضمن المهام التي تقوم بها وحدات الجيش لحفظ الامن في المدينة.