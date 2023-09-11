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لبنان

هل ستُسيطر "حماس" على مخيمات لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-09-2023 | 05:45
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نفى مصدرٌ قياديّ في حركة "حماس" لـ"لبنان24" ما أثيرَ عن أنّ الحركة تسعى للسيطرة على مُخيّمات لبنان بما فيها عين الحلوة، مُشيراً إلى أنَّ الترويج لهذا الأمر يعدُّ إقحاماً للحركة في معركة عبثيّة تجري الآن في صيدا، ويضيف: "قرارنا قرار وطني فلسطيني، ونحنُ حركة مقاومة في وطننا الأم ولا نسعى لسيطرة خارج أرضنا.. لدينا بوصلة معروفة ولن نسمح للعدو الإسرائيلي بتغييرها".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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