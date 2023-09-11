المكاري التقى سفير سلطنة عمان وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، سفير سلطنة عمان في لبنان الدكتور احمد بن محمد السعيدي، وبحث معه في آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين ، كما تم التنسيق لزيارة رسمية للمكاري الى سلطنة عمان في شهر تشرين الاول المقبل.

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