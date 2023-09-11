جلسة مجلس الوزراء لم تنعقد.. واستبدالها بلقاء تشاوري في مكتب ميقاتي

لم ينعقد مجلس الوزراء كما كان مقررا قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث موضوع النازحين السوريين وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.



وقرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاستعاضة عن الجلسة بلقاء عُقد في مكتبه للتشاور مع الوزراء.

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