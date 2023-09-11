كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل يقدّمان تغطية استشفائيّة كاملة لمستخدمي الضمان

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه في الأيام القليلة الماضية، أظهرت الجهات الطبيّة المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدراً كبيرأً من المسؤولية والحسّ الإنساني والوطني وذلك تجاوباً مع دعوة المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي للتعاون مع الضمان من أجل تخفيف وطأة الأزمة على المضمونين وبخاصّة مستخدمي الصندوق.

Advertisement

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة مستشفى حيرام في صور عن مبادرة إنسانية راقية تطال جميع مستخدمي الصندوق تمثّلت بتأمين تغطية استشفائية كاملة لهم بحسب الأسعار المعتمدة من قبل الصندوق باستثناء المغروسات الطبيّة وللمضمونين حسم 15% من قيمة الفاتورة الإستشفائيّة ومن الفروقات المدفوعة على CT Scan و MRI بعد تحصيل الموافقة المسبقة .



كذلك، تقدّمت إدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي بمبادرة مماثلة حيث أعلنت عن تقديم خدمات استشفائية مجانية كاملة لمستخدمي الصندوق العاملين في مراكز النبطية، مرجعيون، حاصبيا، تبنين وبنت جبيل وللمضمونين حسم 10% من قيمة الفاتورة الاستشفائية وعلى كافّة الأعمال المخبرية والشعاعية بعد تحصيل الموافقات المسبقة من الضمان .



هذه المبادارات الانسانية الراقية ما هي إلّا ترجمة للتقدير والدعم التي تقدّمه إدارة الجهات الطبيّة المذكورة لمدير عام الصندوق على جهوده الجبّارة وبخاصة في ما يتعلّق بموضوع زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية (10 مرّات) ومعاينات الأطباء (20 مرّة) في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعوقات التي تعاني منها إدارة الصندوق".



وفي هذه المناسبة، يتقدّم الدكتور كركي "بالشكر الجزيل من كلّ من إدارة مستشفى حيرام وميس الجبل الحكومي على مبادرتيهما اللافتتين تجاه المضمونين ومستخدمي الصندوق، كما يدعو سائر مقدّمي الخدمات الطبيّة والاستشفائية الى الحذو حذو المؤسسات الطبيّة التي سبقتها واتّخاذ خطوات ومبادرات إنسانيّة مماثلة".