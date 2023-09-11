مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار المرفأ: لم تحصل أي مساءلة

دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، منددا بغياب المساءلة في هذه القضية.



وقال تورك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "بعد ثلاثة أعوام من انفجار مرفأ بيروت، لم تحصل أي مساءلة"، مضيفًا: "لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة".

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