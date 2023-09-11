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لبنان
مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار المرفأ: لم تحصل أي مساءلة
Lebanon 24
11-09-2023
|
05:47
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دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، منددا بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "بعد ثلاثة أعوام من انفجار مرفأ بيروت، لم تحصل أي مساءلة"، مضيفًا: "لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة".
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