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لبنان

ماذا تقرّر خلال اللقاء التشاوري في السرايا بشأن ملف النازحين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-09-2023 | 06:07
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علم "لبنان24" أنّ اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم في السراي، خلُص إلى أفكار عملية لمعالجة مشكلة النزوح السوري وسيتمّ إقرارها رسمياً ضمن جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد ظهرَ اليوم والتي كانت مُخصصة أصلاً لموضوع المُوازنة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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