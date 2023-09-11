28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان توضيحي للمؤسسة المارونية للانتشار عن مراسيم استعادة الجنسية الـ91.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
11-09-2023
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت المؤسسة المارونية للانتشار أن "قرار مجلس الوزراء تاريخ 7 ايلول 2023 بإصدار مراسيم استعادة الجنسية ل 91 شخصا (من اصل ما يقارب السبعمائة ملف منجز وجاهز لدى وزارة الداخلية والبلديات) يشمل حصرا المتحدرين من أصل لبناني بعد ان ثبتت اصولهم اللبنانية وهو مغاير للمراسيم التي يمنح بموجبها رئيس الجمهورية الجنسية اللبنانية الى غير اللبنانيين"، لافتة الى ان "اصدار هذه المراسيم استند على القانون رقم 41 مكرر الذي صدر في 24/11/2015 واعطى الحق باستعادة الجنسية اللبنانية الى المتحدرين من اللبنانيين المسجلين على سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين وسجلات 1932 مهاجرين".
Advertisement
وأضافت في بيان:"لقد كلف القانون رقم 41 لجنة مختصة يرأسها قاض ويعاونه مدير عام الاحوال الشخصية ومدير عام المغتربين كأعضاء لدراسة الملفات والتأكد من القيود في السجلات اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، على ان تصدر اللجنة قرارا معللا بالقبول او الرفض تبلغه الى صاحب العلاقة وترفعه الى وزير الداخلية والبلديات لتحضير المراسيم واحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء وبعدها الى رئاسة الجمهورية لتوقيعها ونشرها في الجريدة الرسمية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
02:51 | 2023-09-11
11/09/2023 02:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
Lebanon 24
بعبارة "عالمرّة قبل الحلوة"... وليم نون وماريا فارس يكللان حبهما بالزواج! (صور)
12:35 | 2023-09-10
10/09/2023 12:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
05:15 | 2023-09-11
11/09/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تظهر مع زوجها الوسيم تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تظهر مع زوجها الوسيم تعرفوا إليه (صور)
00:51 | 2023-09-11
11/09/2023 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق لم تتعرّف إلى زوجها وليد توفيق.. فيديو ينتشر
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق لم تتعرّف إلى زوجها وليد توفيق.. فيديو ينتشر
01:34 | 2023-09-11
11/09/2023 01:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:42 | 2023-09-11
بالتفاصيل.. إليكم توصيات مجلس الوزراء بشأن ملف النازحين السوريين
10:00 | 2023-09-11
ميقاتي ترأس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا
12:00 | 2023-09-11
إحداها قريبة من لبنان.. إليكم الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية!
11:49 | 2023-09-11
هل تغيّرت قيمة الـ"TVA"؟ وزيرٌ يجيب ويكشف
11:42 | 2023-09-11
بيانٌ من "الأمن العام" عن عين الحلوة.. ماذا أعلن؟
11:38 | 2023-09-11
حزب الله: لوقف اطلاق النار بشكل فوري في عين الحلوة
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
11/09/2023 19:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
11/09/2023 19:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
11/09/2023 19:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24