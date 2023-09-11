بيان توضيحي للمؤسسة المارونية للانتشار عن مراسيم استعادة الجنسية الـ91.. هذه تفاصيله

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أوضحت المؤسسة المارونية للانتشار أن "قرار مجلس الوزراء تاريخ 7 ايلول 2023 بإصدار مراسيم استعادة الجنسية ل 91 شخصا (من اصل ما يقارب السبعمائة ملف منجز وجاهز لدى وزارة الداخلية والبلديات) يشمل حصرا المتحدرين من أصل لبناني بعد ان ثبتت اصولهم اللبنانية وهو مغاير للمراسيم التي يمنح بموجبها رئيس الجمهورية الجنسية اللبنانية الى غير اللبنانيين"، لافتة الى ان "اصدار هذه المراسيم استند على القانون رقم 41 مكرر الذي صدر في 24/11/2015 واعطى الحق باستعادة الجنسية اللبنانية الى المتحدرين من اللبنانيين المسجلين على سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين وسجلات 1932 مهاجرين".وأضافت في بيان:"لقد كلف القانون رقم 41 لجنة مختصة يرأسها قاض ويعاونه مدير عام الاحوال الشخصية ومدير عام المغتربين كأعضاء لدراسة الملفات والتأكد من القيود في السجلات اللبنانية بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، على ان تصدر اللجنة قرارا معللا بالقبول او الرفض تبلغه الى صاحب العلاقة وترفعه الى وزير الداخلية والبلديات لتحضير المراسيم واحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء وبعدها الى رئاسة الجمهورية لتوقيعها ونشرها في الجريدة الرسمية".