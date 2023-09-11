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لبنان

إحداها قريبة من لبنان.. إليكم الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية!

Lebanon 24
11-09-2023 | 12:00
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يعدّ خطر الإرهاب أحد أهم التحديات الأمنية التي يواجهها العالم، وهناك دول معرضة للهجمات الإرهابية أكثر من غيرها.. فمن هي هذه الدول؟
 
1- أفغانستان
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- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 225
2- بوركينا فاسو
- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 310
3- الصومال
- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 299
4- مالي:
- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 272
5- سوريا
- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 197
6- باكستان
- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 298
7- العراق
- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 401
8- نيجيريا
- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 120
9- ميانمار
- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 755
10- النيجر
- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 54
 

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