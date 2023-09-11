إحداها قريبة من لبنان.. إليكم الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية!

يعدّ خطر الإرهاب أحد أهم التحديات الأمنية التي يواجهها العالم، وهناك دول معرضة للهجمات الإرهابية أكثر من غيرها.. فمن هي هذه الدول؟

1- أفغانستان

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- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 225

2- بوركينا فاسو

- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 310

3- الصومال

- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 299

4- مالي:

- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 272

5- سوريا

- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 197

6- باكستان

- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 298

7- العراق

- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 401

8- نيجيريا

- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 120

9- ميانمار

- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 755

10- النيجر

- عدد الهجمات الإرهابية عام 2022: 54