قائد الجيش تابع التطورات في عين الحلوة مع السفير الفلسطيني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وجرت متابعة التطورات في مخيم عين الحلوة.



ثم استقبل النائب نجاة عون صليبا وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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