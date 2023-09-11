صوتٌ قويّ سُمِعَ في أغلبيّة المناطق الجنوبيّة... ما هي طبيعته؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة كانت تحلق شمال فلسطين المحتلة، وقد اخترقت حاجز الصوت الذي سُمع دويه في أغلبيّة المناطق الحدوديّة في الجنوب.

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