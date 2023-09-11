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لبنان

صوتٌ قويّ سُمِعَ في أغلبيّة المناطق الجنوبيّة... ما هي طبيعته؟

Lebanon 24
11-09-2023 | 07:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة كانت تحلق شمال فلسطين المحتلة، وقد اخترقت حاجز الصوت الذي سُمع دويه في أغلبيّة المناطق الحدوديّة في الجنوب.
 
 
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