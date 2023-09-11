بري استقبل وفد صندوق النقد: حريصون على أموال المودعين وحقوقهم كاملة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان أرنستو راميريز ريغو والوفد المرافق.

وتم عرض لمسار المفاوضات مع صندوق النقد والقوانين والتشريعات الإصلاحية التي أنجزها المجلس النيابي، وتلك التي هي قيد الإنجاز في هذا الاطار.

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وقد تم التأكيد على وجوب الإسراع في إنجاز التشريعات والقوانين المطلوبة المتبقية.



ودار نقاش صريح وحاد حول أموال المودعين، أكد فيه الرئيس بري بإسمه وبإسم المجلس النيابي "الحرص المطلق على أموال المودعين وحقوقهم كاملة مهما تطلب ذلك من وقت لسدادها". وشدد على "أن ضمان حقوق المودعين، كل المودعين هي حجر الزاوية في الإتفاق مع صندوق النقد".



واستقبل الرئيس بري مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا مع وفد علمائي، حيت تم البحث في الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية.





وبعد اللقاء تحدث المفتي إمام :"كان اللقاء مميزا مع الرئيس لأننا نؤمن أن مد الجسور بين المناطق وبين اللبنانيين هي الطريق الأنجع والأنجح للوصول الى المبتغى والحلول بحيث يجب ان نسمع من بعضنا ونحاور بعضنا دون ان يكون عندنا مسافات أو بالواسطة".



وأضاف: "تناولنا عدة أمور إنمائية وأهمها مطار القليعات لما يمثل من أهمية وفرص عمل وإنعكاس إيجابي في حركة التنقل، وموضوع المحكمة العسكرية التي تنظر في قضية المعتقلين الإسلاميين فكان دولته مبادرا نحو إيجاد الحلول وتسريع المحاكمات العادلة لمن عليه ملف أيضا ناقشنا موضوع الهجمات التي تخالف الشرائع السماوية والفطرة السليمة والتي تسمى الجندرة والشذوذ فموقف دولته معروف في هذا المجال وكذلك موقف وزير الثقافة ورجالات الدولة وزير الداخلية ورئيس الحكومة كلهم في الإتجاه الذي يحصن أجيالنا ومجتمعاتنا وعائلاتنا من هذا الموضوع".



واستقبل بري رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي في حضور رئيسة قسم الخدمات الطبية والإجتماعية في الصليب الاحمر السيدة أمينة فواز.