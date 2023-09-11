تمارين تدريبية في مناطق عدة.. اليكم ما أعلنه الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 12 / 9 / 2023 اعتبارًا من الساعة 5.00 وحتى الانتهاء، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة شاطئ أنفة – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".كما صدر بيان ثان اعلنت فيه قيادة الجيش ان "وحدة من الجيش بتواريخ 5، 6، 7، 12، 13، 14، 19، 20، 21، 26، 27 و28 / 9 / 2023 اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور يتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".وفي بيان ثالث اعلنت ان "وحدة من الجيش، ستقوماعتبارًا من 4 /9 /2023 ولغاية 25 /9 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة".