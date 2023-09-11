دخل إلى منزل جاره... وسرق 5000 دولار!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 28-7-2023، ادّعى لدى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، المواطن: أ. س. (من مواليد عام 1981)، ضدّ مجهول، بجرم سرقة مبلغ /15000/ دولار أميركي من خزنة داخل منزله الكائن في محلّة سيروب - صيدا.بناء عليه، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب استقصاءاتها المكثّفة في المحلّة لكشف هوية السّارق، وبنتيجة المتابعة اشتبهت بأحد جيران المدّعي، ويدعى:ع. د. (من مواليد عام 2007، فلسطيني)على الأثر، جرى استدراج المشتبه به إلى مدينة صيدا بعد مغادرته إلى بيروت، حيث تمّ توقيفه فور وصوله.بالتحقيق معه، من قبل مخفر صيدا الجديدة، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأن المبلغ المسروق هو /5000/ دولار أميركي فقط.أودع الموقوف مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على اشارة القضاء المختص.