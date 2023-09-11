وزير يحذر: لبنان أمام خطر وجودي!

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كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة "أكس": "أيها اللبنانيون خذوا علماً اننا لسنا أمام مجرد عبء ناتج عن استضافة نازحين...لقد دخلنا في مرحلة الخطر الوجودي ( وهذا التعبير استعمله اليوم قائد الجيش واستعمله ايضاً المدير العام للامن العام)....السبب الأوّل لوصولنا الى مرحلة هذا الخطر يعود الى ان ما يسمّى بـ"المجتمع الدولي" ( وادواته المتمثّلةً بالمنظّمات غير الحكومية) الذي يسعى من الأصل الى تثبيت النازحين ههنا في وطننا".واضاف:" ‏بعد الظهر ستعاود الحكومة اجتماعها وانتظروا قرارات ترتقي في جدّيتها الى مستوى ذلك الخطر... على اللبنانيين الوعي ومواجهة هذا الخطر متحدين .....لعنة الله على من اوصلنا الى هنا.... لعنة الله على الظالمين والمتواطئين".