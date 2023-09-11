جعجع يثمّن موقف مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص انفجار المرفأ

قدّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عاليا "الموقف الصادر عن مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي أكد اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّه "بعد ثلاث سنوات من انفجار بيروت، لم تكن هناك مساءلة، والوقت قد حان للنظر في إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة لهذه المأساة".

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وقال في بيان: "أذكِّر بأن موقف القوات منذ لحظة وقوع الانفجار الذي دمّر نصف العاصمة بيروت كان بالدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، لأنه يستحيل الوصول إلى الحقيقة في لبنان في ظل إطباق الممانعة على الدولة ومؤسساتها وعملها المستمر على إخفاء الحقائق وضرب العدالة".

وتمنى أن "يتم وضع موقف مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك موضع التنفيذ الفعلي والسريع إظهارا للحقيقة وتحقيقا للعدالة والمحاسبة وقطعا للطريق على التسويف المتواصل".