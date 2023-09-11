Advertisement

لبنان

ابو حيدر يفتتح الجناح اللبناني في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة في لندن

Lebanon 24
11-09-2023 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1106374-638300444135045610.png
Doc-P-1106374-638300444135045610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة  الدكتور محمد ابو حيدر الجناح اللبناني الذي نظمته مجموعة QOOT  في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة اليوم، في حضور سفارة لبنان في المملكة المتحدة، ممثلةً بالملحق الاقتصادي رالف نعمة.
Advertisement

واكد ابو حيدر "دعمه المطلق للعارضين في الجناح". كما شارك بحوارات مع الزوار والعارضين، مؤكداً "اهمية التعاون بين القطاع العام والخاص وخلق اسواق جديدة في الخارج".

ويعد الجناح اللبناني في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة، عرضًا غنيًا بابتكارات وروح ريادة الأعمال، كما يهدف إلى تيسير مهام التجارة القيمة وتعزيز وجود الشركات اللبنانية في السوق العالمي.

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:42 | 2023-09-11
10:00 | 2023-09-11
12:00 | 2023-09-11
11:49 | 2023-09-11
11:42 | 2023-09-11
11:38 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24