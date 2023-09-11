ابو حيدر يفتتح الجناح اللبناني في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة في لندن

افتتح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر الجناح اللبناني الذي نظمته مجموعة QOOT في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة اليوم، في حضور سفارة لبنان في المملكة المتحدة، ممثلةً بالملحق الاقتصادي رالف نعمة.

Advertisement



واكد ابو حيدر "دعمه المطلق للعارضين في الجناح". كما شارك بحوارات مع الزوار والعارضين، مؤكداً "اهمية التعاون بين القطاع العام والخاص وخلق اسواق جديدة في الخارج".



ويعد الجناح اللبناني في معرض الأطعمة الخاصة والفاخرة، عرضًا غنيًا بابتكارات وروح ريادة الأعمال، كما يهدف إلى تيسير مهام التجارة القيمة وتعزيز وجود الشركات اللبنانية في السوق العالمي.