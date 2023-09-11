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لبنان

رضا: ننسق مع الحكومة الايطالية لارسال مساعدات وكوادر طبية الى المغرب

Lebanon 24
11-09-2023 | 08:56
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 أعلن رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا، "ان مركز رابطتنا في روما ينسق مع الحكومة الايطالية لارسال مساعدات طبية وبعثة طبيه الى المغرب الشقيق، اثر الزلازل الذي اصاب منطقه الحوز جنوب غرب مراكش". مشيرا الى "ان التجمع الطبي الاجتماعي ينسق مع الرابطة في كل تطور بهذا الحدث الأليم وهو على أهبة الاستعداد للمؤازره".
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وتمنى رضا  "للجرحى والمصابين الشفاء العاجل وللشهداء الرحمة، ونقدم  تعازينا الحاره للشعب المغربي الشقيق، ونناشد الروابط الطبية الدولية المساعدة والمؤزارة في هذا الظرف الأليم الذي يمر به المغرب الشقيق".
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