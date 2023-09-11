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لبنان

تعميم للوزارات والإدارات العامة والبلديّات... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
11-09-2023 | 09:26
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، التعميم رقم 22/2023، إلى كافة الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديّات واتّحاد البلديّات، بشأن بدلات إيجار الأبنيّة الحكوميّة المستأجرة لصالح الدولة.
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التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
 
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