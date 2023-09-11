باسيل استقبل القائم بالاعمال الفرنسي الجديد في لبنان

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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل القائم بالاعمال الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو، في حضور النائب ندى بستاني ووفد ديبلوماسي فرنسي، في زيارة تعارف.وتخلل اللقاء، عرض مسهب للأوضاع السياسية وبالتحديد ملف الانتخابات الرئاسية، قبيل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ولقائه المقرر غدا مع رئيس "التيار".واطلع ماغرو من النائب باسيل على المقاربة الكاملة للتيار الوطني الحر لملف الانتخابات الرئاسية.