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لبنان
بيان مهم لهيئة إدارة السير بشأن تسجيل السيارات.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
11-09-2023
|
09:49
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أعلنت هيئة ادارة السير - مصلحة تسجيل السيارات، في بيان انه و"بسبب تطبيق آليات القرار رقم 13 تاريخ 14/4/022 الصادر عن مجلس الوزراء وقرار ديوان المحاسبة رقم 17/2023 تاريخ31/8/2023 لن تتمكن المصلحة من انجاز معاملات تسجيل السيارات والاليات خلال هذا الاسبوع بشكل كامل ويمكن للمواطنين انجاز المعاملات التالية في كل الاقسام الدكوانة زحلة صيدا النبطية طرابلس وهي: دفع الميكانيك، وانقاض الاليات والسيارات".
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