لمكافحة دخول السوريين خلسة للبنان.. هذا ما يقوم به الجيش

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ضمن اطار خطته التي اعتمدها منذ أيام لمكافحة عمليات دخول السوريين خلسة الى الأراضي اللبنانية عبر الطرق الجبلية الوعرة، دهمت وحدات من الجيش ومديرية المخابرات عدداً من مخيمات النازحين السوريين في بلدات دير الأحمر، الطيبة، بريتال، وعدوس بحثاً عن سوريين دخلوا خلسةً الى الأراضي والقرى اللبنانية وتم توقيف العشرات بالإضافة الى تفكيك شبكات انترنت وألواح طاقة شمسية من المخيمات.ولفتت مصادر امنية متابعة الى ان عمليات الدهم ينفذها الجيش في المناطق اللبنانية كافة، في موازاة عمليات ضبط للحدود مع إجراءات واسعة للحد من عمليات التهريب ودخول السوريين بطرق غير شرعية. وشددت المصادر على ان عمليات دخول السوريين تراجعت بعد الإجراءات على ان يستمر الجيش فيها بهدف ايقافها بشكل كامل.