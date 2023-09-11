إطلاق نار في منتزهات العاصي!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تطوّر إشكال في منتزهات العاصي في الهرمل إلى قيام شخص من ال الحسيني بإطلاق النار. وقد فرّ إلى جهّة مجهولة، فيما اقتصرت الأضرار على الماديّات.

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