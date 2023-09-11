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لبنان

الحزن يلفّ برقا... هكذا تُوفي المؤهل في الأمن العام ألبير جعجع

Lebanon 24
11-09-2023 | 10:41
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تُوفي المؤهل في الامن العام ألبير جعجع في مستشفى دار الامل الجامعي، بعدما سقط في بئر مياه في بلدته برقا - دير الاحمر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
 
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