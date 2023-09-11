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لبنان

وزير الخارجية استقبل لازارو وسفيري الدانمارك وكوريا

Lebanon 24
11-09-2023 | 10:47
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان – "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو والوفد المرافق.

و خلال اللقاء، شدد بوحبيب على "الأهمية التي يوليها لبنان لدور اليونيفيل واستمرار مهامها في التنسيق مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، في سبيل حفظ وتعزيز الامن والاستقرار في الجنوب".
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من جهته، أكد لازارو "استمرار اليونيفيل في أداء مهامها، وفقا للتفويض الممنوح لها بموجب القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، حيث تأتي حرية حركتها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني من ضمن احترام السيادة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية".
كما التقى بوحبيب سفير الدانمارك كريستوفر فيفيك، وتم البحث في المداولات التي رافقت  التجديد لقوات "اليونيفيل" وموضوع تزوير العملة الدانماركية (كراون) في لبنان ومتابعة الملف مع وزارتي العدل والداخلية، باللإضافة الى البحث في الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

كذلك بحث بوحبيب مع سفير كوريا الجنوبية إيل بارك في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
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