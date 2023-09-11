جلسة الحكومة.. هذه المعلومات الأولية عن مقرراتها

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا قبل قليل، وعلِم "لبنان24" أنَّ الحكومة كلّفت وزير الخارجية والمُغتربين عبدالله بو حبيب لترؤس وفد لبنان إلى سوريا لمتابعة ملف النّازحين السوريين.

بدورها، ذكرت قناة "الجديد" أنّ الوفد برئاسة بو حبيب طلب موعداً من سوريا وسيُستكمل البحث في الملف فور عودة الرئيس نجيب ميقاتي وبو حبيب من نيويورك أواخر الشهر الجاري.

كذلك، ذكرت المعلومات أنَّ توصيات ستصدرُ بشأن النزوح السوري وسيذيعها وزير الإعلام زياد مكاري بعد قليل.

ووفقاً لمصادر "لبنان24"، فإنَّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة 11.30 صباحاً.

إلى ذلك، أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عقب إنتهاء جلسة مجلس الوزراء أنّ "الضريبة على القيمة المضافة الـTVA بقيت 11%"، مشيراً إلى أنَّ "إستيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار الأميركي".

بدوره، قال وزير الإقتصاد أمين سلام إنّ "الدور الذي سيلعبهُ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك سيُعوّل عليه على صعيد ملف النازحين السوريين".

من جهته، طالب وزير التربية عباس الحلبي خلال جلسة الحكومة اليوم بدعوة "القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضد السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسياً إلى السلطات السورية"، كما طالب بـ"دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين".