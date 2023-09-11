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لبنان

بعد إعلان وقف إطلاق النار في عين الحلوة.. كيف ردّت "فتح"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-09-2023 | 11:27
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قالت مصادر في حركة "فتح" لـ"لبنان24" إنّ الحركة ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة والذي تمّ إعلانه خلال إجتماع الفصائل الفلسطينية عند المديرية العامة للأمن العام، وقالت: "قواتنا تلتزم لكن الخروقات مستمرة من قبل الجماعات المُسلّحة ونتعرض لإلقاء القذائف وإطلاق الرصاص".
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وأضافت: "الإلتزامُ لدينا قاطع وحاسم، ولكن بالنسبة للمجموعات المسلحة.. من الذي يتفاوض معها؟ ومن سيضمن إلتزامها بوقف الهجمات وإطلاق النار؟".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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