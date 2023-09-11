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لبنان

هل تغيّرت قيمة الـ"TVA"؟ وزيرٌ يجيب ويكشف

Lebanon 24
11-09-2023 | 11:49
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أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عقب إنتهاء جلسة مجلس الوزراء أنّ "الضريبة على القيمة المضافة الـTVA بقيت 11%"، مشيراً إلى أنَّ "إستيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار الأميركي".
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بدوره، قال وزير الإقتصاد أمين سلام إنّ "الدور الذي سيلعبهُ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك سيُعوّل عليه على صعيد ملف النازحين السوريين".
 
من جهته، طالب وزير التربية عباس الحلبي خلال جلسة الحكومة اليوم بدعوة "القوى الأمنية لضبط الحدود ووقف الدعوات والتعبئة العنصرية ضد السوريين وعدم تسليم المطلوبين سياسياً إلى السلطات السورية"، كما طالب بـ"دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري لإعادة النازحين السوريين".
 
 
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