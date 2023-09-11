أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عقب إنتهاء جلسة مجلس الوزراء أنّ "الضريبة على القيمة المضافة الـTVA بقيت 11%"، مشيراً إلى أنَّ "إستيفاء الكهرباء والجمرك لم يعد بالدولار الأميركي".

Advertisement

بدوره، قال وزير الإقتصاد أمين سلام إنّ "الدور الذي سيلعبهُ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في نيويورك سيُعوّل عليه على صعيد ملف النازحين السوريين".