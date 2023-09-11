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لبنان

بيانٌ من "الأمن العام" عن عين الحلوة.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
11-09-2023 | 11:42
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أعلن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنه "بتاريخه اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وتمّ الإتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومتابعة تسليم المطلوبين بإغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها".
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