آخر معلومة عن لقاء قائد الجيش ومحمد رعد.. ماذا قيلَ عن نصرالله؟

كشفت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ اللقاء الذي عُقد بين قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمّد رعد لم يحصُل بالصدفة، بل جاء بتنسيقٍ مع أعلى المُستويات في "حزب الله"، أي مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.
ونقلت القناة عن مصادر على علاقة بـ"حزب الله" تعليقاً على لقاء عون - رعد قائلاً: "لا شيء يحصل مع الحزب ورعد يكتفي بالقول (من يسألكم تجيبونه بعبارة خير انشالله)".
كذلك، أوضحت المصادر عينها أنهُ تمّ خلال اللقاء استعراض التحديات التي تواجهها البلاد، كما تمت مناقشة أوضاع الجيش ومسؤولياته في هذه الظروف الحسّاسة.