مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ الفنان فضل شاكر ما زال مُتحصناً داخل حيّ المنشية في مُخيم عين الحلوة وسط الإشتباكات الدائرة هناك.

ولفتت المصادر إلى أنَّ شاكر يتواجد تحت حماية عناصر من جماعة "الشباب المُسلم" التي تخوضُ الإشتباكات ضدّ حركة "فتح".

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وبحسب المصادر، فإنّ شاكر لم يُصب بأي أذى خلال الإشتباكات وهو متواجد داخل أحد المباني البعيدة نسبياً عن أماكن الإشتباكات.