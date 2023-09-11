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لبنان

نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه

Lebanon 24
11-09-2023 | 14:55
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نفت معلومات "لبنان24" من مصادر فلسطينيّة مُتابعة ما تمّ تداوله عن إتخاذ المطلوب هيثم الشعبي في عين الحلوة قراراً بتسليم من قاموا بتنفيذ عملية إغتيال القياديّ في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي إلى الدولة اللبنانية مقابل حياته.
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وبحسب المعلومات، فإنّه لا صحة لما قيلَ أيضاً عن إقدام الشعبي على إطلاق النار باتجاه المطلوب عزو ضبايا، مشيرة إلى أن الأخير أصيبَ خلال إشتباكات مع حركة "فتح" داخل المخيم اليوم.
 
يُشار إلى أن الشعبي يُقود معارك عين الحلوة على رأس جماعة "الشباب المُسلم"، ويعدّ من أخطر المطلوبين للدولة اللبنانيّة.
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