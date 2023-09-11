في بعلبك.. ماذا فعل مسلحون مع أحد المواطنين؟

أقدم مجهولون مسلحون، مساء اليوم الإثنين، على خطف المواطن "أ.ز." في محلة عقيدية - بعلبك واقتادوه إلى جهةٍ مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

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ولفتت المعلومات إلى أنَّ الخاطفين انتحلوا صفة أمنية، وقد فتحت مخابرات الجيش تحقيقاً بالحادثة.