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لبنان

إسرائيل تتحدّث عن مطار لـ"حزب الله".. شاهدوا الصور

Lebanon 24
11-09-2023 | 15:32
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إيران تقوم بإنشاء مطار في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل.

وعرض غالانت خلال "مؤتمر السياسات المناهضة للإرهاب" المنعقد في جامعة رايخمان في هرتسليا، صوراً جوية لما قال إنه مطار بنته إيران بهدف تحقيق "أهداف إرهابية" ضد إسرائيل.
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ولم يذكر غالانت مزيداً من التفاصيل، لكنه أضاف أن الموقع قد يتسع لطائرات متوسطة الحجم.

ويقع المكان الذي ذكره غالانت بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، وهما على بعد نحو 20 كيلومتراً شمالي بلدة "المطلة" على الحدود.

ونقلت "رويترز" عن مصدر غير إسرائيلي على علم بالموقع قوله إنه يمكن أن يتسع المطار لطائرات مسيرة كبيرة بعضها مسلح تشبه ما تنتجه إيران.

وأضاف المصدر أن الطائرات المسيرة التي قد تنطلق من هذا الموقع يمكن استخدامها في الأنشطة العملياتية الداخلية والخارجية، لكنه ذكر أن طبيعة مدرج الطيران واتجاهه يشيران إلى أنه سيُستخدم داخلياً على الأرجح.

وأشار المصدر إلى أن حزب الله يضخ استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة.
 
 
 
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