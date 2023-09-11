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لبنان

وسط أحداث عين الحلوة.. عزام الأحمد في بيروت

Lebanon 24
11-09-2023 | 15:01
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وصل مساء، اليوم الاثنين، إلى مطار بيروت الدولي، مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح الوزير عزام الأحمد.
 
ومن المفترض أن يلتقي الأحمد المسؤولين اللبنانيين وذلك في إطار متابعته لملف إشتباكات مُخيم عين الحلوة. 
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عزام الأحمد

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