وسط أحداث عين الحلوة.. عزام الأحمد في بيروت

وصل مساء، اليوم الاثنين، إلى مطار بيروت الدولي، مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح الوزير عزام الأحمد.

ومن المفترض أن يلتقي الأحمد المسؤولين اللبنانيين وذلك في إطار متابعته لملف إشتباكات مُخيم عين الحلوة.