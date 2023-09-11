حادثة مؤسفة.. جثة داخل بئر في بلدة بقاعيّة!

تمكّنت عناصر من الدفاع المدني والصليب من إنتشال جثة شابّ سوري الجنسية من داخل بئر لتخزين المياه في محلّة كسارة - زحلة.

وعلى الفور، باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت الواقعة جريمة أم حادثة عرضية أو عملية إنتحار.