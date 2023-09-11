Advertisement

لبنان

حادثة مؤسفة.. جثة داخل بئر في بلدة بقاعيّة!

Lebanon 24
11-09-2023 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1106505-638300698548835649.jpg
Doc-P-1106505-638300698548835649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكّنت عناصر من الدفاع المدني والصليب من إنتشال جثة شابّ سوري الجنسية من داخل بئر لتخزين المياه في محلّة كسارة - زحلة.
وعلى الفور، باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لتحديد ما إذا كانت الواقعة جريمة أم حادثة عرضية أو عملية إنتحار.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
نصرالله: الإنتصار في جرود البقاع هو أحد تجارب الخيارات الفاشلة والخاسرة للفريق السياسي اللبناني الذي يعمل لدى السفارة الأميركيّة في لبنان
lebanon 24
12/09/2023 01:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لبنان كان جزءاً من أهداف تنظيم "داعش" وحضور التنظيم في جرود البقاع كان بمثابة قاعدة إنطلاق للإمتداد إلى أراضينا
lebanon 24
12/09/2023 01:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": مسلّحون يطلقون النار في حي حطين داخل مخيم عين الحلوة في هذه الأثناء
lebanon 24
12/09/2023 01:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يلعب دور الوسيط بين دولتين بارزتين.. وزيرٌ يُعلن الخبرَ المُفاجئ!
lebanon 24
12/09/2023 01:28:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

البقاع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:53 | 2023-09-11
17:52 | 2023-09-11
17:37 | 2023-09-11
17:06 | 2023-09-11
17:00 | 2023-09-11
16:39 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24