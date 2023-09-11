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لبنان

بسبب أحداث عين الحلوة.. "الجامعة اللبنانيّة" تُمدّد فترة إقفال أبوابها

Lebanon 24
11-09-2023 | 16:02
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أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، تمديد إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا، الثلاثاء 12 أيلول 2023، و"حتى التأكد من استباب الأمن وعودة الأمور إلى طبيعتها في المدينة".
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