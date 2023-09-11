بسبب أحداث عين الحلوة.. "الجامعة اللبنانيّة" تُمدّد فترة إقفال أبوابها

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، تمديد إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا، الثلاثاء 12 أيلول 2023، و"حتى التأكد من استباب الأمن وعودة الأمور إلى طبيعتها في المدينة".

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