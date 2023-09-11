لبنان يلعب دور الوسيط بين دولتين بارزتين.. وزيرٌ يُعلن الخبرَ المُفاجئ!

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وعن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، قال بو حبيب إن "الولايات المتحدة ستفرج عنها وستوضع في مصارف قطرية".وفي ما خصّ ترسيم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، شدد بوجبيب على أن "الجانب اللبناني طلب من الأمم المتحدة تثبيت الحدود البرية مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن "حزب الله لا يرفض ترسيم تلك الحدود، إلا أن إسرائيل غير جاهزة لأن لديها طموحات، والغرب لا يمارس أي ضغط على إسرائيل بل على لبنان".وأضاف: "في بعض الأحيان يتمّ دفعنا إما إلى حرب داخلية أو إلى حرب إقليميّة. لا هم يريدون حرباً إقليمية ولا نحن نريد حرباً داخليّة".