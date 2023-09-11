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لبنان

لبنان يلعب دور الوسيط بين دولتين بارزتين.. وزيرٌ يُعلن الخبرَ المُفاجئ!

Lebanon 24
11-09-2023 | 16:10
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كشفَ وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أنه نقل رسالة من السفير الإيراني الى السفيرة الأميركية في لبنان عن "توقف المفاوضات الأميركية - الإيرانية غير المباشرة في موضوع السجناء الأميركيين لدى إيران"، وقال: "أعتقد أنهم توصلوا إلى اتفاق".
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وعن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، قال بو حبيب إن "الولايات المتحدة ستفرج عنها وستوضع في مصارف قطرية".

وفي ما خصّ ترسيم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، شدد بوجبيب على أن "الجانب اللبناني طلب من الأمم المتحدة تثبيت الحدود البرية مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن "حزب الله لا يرفض ترسيم تلك الحدود، إلا أن إسرائيل غير جاهزة لأن لديها طموحات، والغرب لا يمارس أي ضغط على إسرائيل بل على لبنان".

وأضاف: "في بعض الأحيان يتمّ دفعنا إما إلى حرب داخلية أو إلى حرب إقليميّة. لا هم يريدون حرباً إقليمية ولا نحن نريد حرباً داخليّة".
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